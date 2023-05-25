منتخب الجودو جاهز لـ«دوشانبي غراند بري»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستعد منتخبنا الأول للجودو في معسكره الداخلي بأبوظبي للسفر يوم الخميس المقبل إلى طاجيكستان، للمشاركة في بطولة دوشانبي غراند بري، التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 4 يونيو المقبل.

ويترأس البعثة ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي، وتضم 5 أفراد.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد أن إعداد المنتخب الأول للجودو متواصل، ضمن خطة مدروسة للتأهل، والمشاركة في أولمبياد باريس 2024، بإقامة معسكر في طاجيكستان عقب بطولة دوشانبي غراند بري مباشرة، ويستمر حتى 14 يونيو المقبل استعداداً لبطولة استنا غراند سلام للجودو - كازاخستان 2023 - خلال الفترة من 16 - 18 يونيو المقبل.

وقال: «بعد ذلك يستمر المنتخب في معسكر دولي لمدة أسبوع في المنطقة نفسها استعداداً لبطولة منغوليا غراند سلام، التي تقام خلال الفترة من 24 - 26 يونيو، وفي يوليو ينتقل المنتخب لمعسكر تدريبي آخر في بلغاريا استعداداً لبطولة الماستر، في العاصمة المجرية بودابست، خلال الفترة من 4 - 6 أغسطس».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز