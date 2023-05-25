24 موهبة في «نجوم مستقبل الكريكيت» من طيران الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

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تعمل طيران الإمارات و«لانكشاير كريكيت» على اكتشاف مواهب إماراتية شابة في لعبة الكريكيت، وتوفير فرص أمام الأجيال الجديدة للتدرب واللعب الاحترافي في المملكة المتحدة.

وفي إطار مبادرة «نجوم المستقبل»، عقدت طيران الإمارات و«لانكشاير كريكيت» مؤخراً جلسة تدريبية على استاد السيفينز، خلال جولة النادي قبيل انطلاق موسم 2023، وذلك للمساعدة على إطلاق الإمكانات الكاملة للشبان الذين قد لا تتوفر أمامهم فرصة اللعب على المستوى الاحترافي، وإتاحة الفرصة لمدربي الفريق الانجليزي لمراقبة أدائهم.

وشارك في جلسة «نجوم المستقبل» 24 شاباً واعداً في لعبة الكريكيت تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً من عدة مدارس في دبي. واختار الطلبة المشاركين أطقم التدريب في مدارسهم بناءً على مهاراتهم وشغفهم باللعبة.

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