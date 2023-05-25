إسماعيل القرقاوي: 7 بطولات للسلة العربية في 6 أشهر

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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أعلن اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة عن تنظيم الاتحاد العربي 7 بطولات، ضمن أجندة الموسم الحالي، خلال الفترة من يونيو إلى نوفمبر 2023.

وتنطلق بطولات الاتحاد العربي للسلة بداية من يونيو المقبل ببطولتي الناشئين والناشئات تحت 16 عام، والتي تستضيفهما مملكة الأردن من 18 إلى 26 يونيو المقبل.

تستضيف مصر بطولة منتخبات السيدات من 3 إلى 10 يوليو المقبل، على أن تشارك المنتخبات العربية «رجال وسيدات» في منافسات كرة السلة، خلال الفترة من 12 إلى 15 يوليو المقبل بدورة الألعاب العربية، التي تستضيفها الجزائر.

وتحتضن المغرب منافسات بطولة الأندية العربية للسيدات، خلال الفترة من 6 إلى 15 سبتمبر المقبل، على أن تقام بطولة الأندية العربية للرجال في قطر، خلال الفترة من الأول وحتى الثاني عشر من أكتوبر 2023.

وتختتم أنشطة وبطولات الاتحاد العربي للسلة بإقامة بطولة المنتخبات العربية للرجال بمصر، خلال الفترة من الأول إلى العاشر من نوفمبر 2023.

دعوة

وعبر اللواء «م» إسماعيل القرقاوي عن سعادته بعودة نشاط كرة السلة العربية إلى سابق عهدها، الأمر الذي جعل أجندة الاتحاد تكتظ بهذا العدد من البطولات، متمنياً أن يكون هناك تجاوب مماثل لهذه الجهود من قبل الاتحادات الوطنية.

وقال: «ندعو جميع الاتحادات الوطنية في الدول العربية إلى الوجود بكثافة في هذه البطولات، خصوصاً أن باب المشاركة فيها جميعاً مفتوح، بما فيها بطولتا الناشئين والناشئات».

وأضاف: «زيادة عدد المشاركات العربية في هذه البطولات من شأنه أن يسهم في الارتقاء وتطوير كرة السلة العربية، وتحقيق فائدة فنية للمنتخبات بفئتيها الرجال والسيدات، وعلى صعيد اللاعبين واللاعبات أنفسهم، علاوة تأهيل الكوادر الإدارية التنظيمية في جميع الدول العربية».

وأكد القرقاوي أن كل الطموحات تصب في اتجاه تقديم موسم استثنائي لكرة السلة العربية يعد الأفضل في السنوات الماضية خصوصاً في ظل حرص الاتحاد العربي على تنفيذ برامجه كاملة.

وقال: «حريصون على تنفيذ برامج الاتحاد وأنشطته كاملة مهما كانت الظروف والتحديات، ونأمل من جميع الاتحادات الوطنية دعمنا ومساندتنا في تحقيق أهدافنا، التي تصب في مصلحة كرة السلة العربية ككل».

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