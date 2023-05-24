60 لاعباً ولاعبة في مهرجان التنس للمواطنين بنادي النصر

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت في ملاعب نادي النصر لينجرلاند في دبي، بطولة مهرجان الطفل بالتنس للمواطنين، للفئات تحت 11 سنة، والتي تندرج ضمن رؤية اتحاد التنس لاستكشاف المواهب المواطنة، تمهيداً لتطويرهم وإشراكهم في البطولات. ويأتي تنظيم هذه المنافسات، ضمن برنامج تطوير اللاعبين، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتنس، ويستمر لمدة ستة أيام، ويتضمن إقامة فعاليات ترويحية مصاحبة، إضافة ألي التنس.

ويشارك في المنافسات 24 لاعبة و36 لاعباً في النسخة الحالية، بعد أن شهدت إقبالاً واسعاً في النسخ الماضية. ويشرف على المهرجان مدرب المنتخب هشام البراملي، ومدرب المراحل السنية جون اوديمي، في جميع الجوانب الفنية والتنظيمية.

بدوره، وصف ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس، المهرجان بما يضمه من منافسات ودية، بالمهمة جداً، كونها ترسخ الرياضة لدى الأولاد والبنات في سن مبكرة، ما يساعد على تشجيعهم لممارسة التنس، موضحاً أنه من أهدافه نشر ممارسة ثقافة الرياضة عموماً، والتنس على وجه الخصوص، لانتقاء لاعبين يمكنهم أن يكونوا نواة لمنتخبات المراحل السنية مستقبلاً، إضافة إلى التواصل مع أولياء ألأمور للتعرف إلى العناصر التي يحتاجها البراعم للاستمرار بممارسة الرياضة، وبما يسهم بتعزيز رؤية اتحاد التنس في تطوير رياضته.

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