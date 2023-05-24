ميرزا والمنصوري يشاركان في دولية هونج كونج للمضمار

المصدر: دبي - البيان

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يشارك دراجا المنتخب الوطني يوسف ميرزا، وأحمد المنصوري، في بطولة هونج كونج الدولية للمضمار، التي تقام على مدار 3 أيام وخلال الفترة من 26 لغاية 28 الجاري، بهدف تحصيل أكبر عدد من النقاط للإمارات بحثاً عن التأهل إلى بطولة العالم والتواجد في أولمبياد باريس، وذلك بعد 3 أيام فقط من ختام مشاركتهما في بطولة «طريق الحرير»، التي أقيمت في كازاخستان بمشاركة قوية للنجمين.

وكان نجما المنتخب الوطني قد عادا إلى الإمارات مساء أول من أمس، عقب ختام مشاركاتهما في بطولة «طريق الحرير» بكازاخستان، ثم غادرا أمس إلى هونج كونج للمشاركة في البطولة الدولية المعتمدة في روزنامة الاتحاد الدولي للدراجات، ويشارك اللاعبان في العديد من السباقات خلال البطولة، ولكن سيكون تركيزهما الرئيسي على سباق الأومنيوم بالتخصص بهدف جمع مزيد من النقاط.

وأكد يوسف ميرزا، دراج منتخبنا الوطني، سعادته بالنتيجة التي حصل عليها المنتخب الوطني في بطولة «طريق الحرير» بكازاخستان، والميدالية الفضية التي حصل عليها أحمد المنصوري، والتي بالتأكيد ستزيد من نقاط الإمارات وهو الهدف الأساسي من المشاركة، مشيراً إلى سعادته بالعودة إلى المشاركات الخارجية بعد فترة قصيرة من التوقف، مؤكداً سعيه للوقوف مع أحمد المنصوري في السباقات المقبلة والمشاركات الخارجية ومنها البطولة الآسيوية للمضمار وعدد كبير من البطولات المقبلة التي نهدف من خلال المشاركة فيها لجمع أكبر عدد من النقاط.

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