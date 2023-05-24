«رعد الشمال» بطل «أبوظبي لصيد الكنعد»

المصدر: أبوظبي - البيان

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توج نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أول من أمس، الفائزين في الجولة الختامية من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، وبطل الموسم الرياضي لصيد الكنعد بشكل عام، وذلك بمقره بكاسر الأمواج بالعاصمة أبوظبي.

كانت الجولة الختامية قد استمرت على مدار أربعة أيام وشهدت مشاركة قوية لأكثر من 400 قارب.. وحقق لقب بطل الموسم بخيت خميس المنصوري من فريق «رعد الشمال» بوصوله للعدد الأعلى من النقاط من مجموع الجولتين وهو 120 نقطة تصدر بها الترتيب العام، وحقق لقب البطولة بعد تحقيق وزن 29.65 كجم، فيما حل ثانياً عبد الفتاح المرزوقي من فريق «الطيار» بإحرازه وزن 27.29 كجم.

ونجح بخيت المنصوري في أن يحقق لقب بطولة الموسم بعد أن وصل إلى النقطة 140 من مجموع جولتين ليفوز بجائزة عبارة عن سيارة كهربائية تم تخصيصها لبطل الموسم مقدمة من شركة دلما مارين.

وقام بتكريم الفائزين سالم الرميثي مدير عام النادي، وأيوب الخاجة مالك شركة دلما مارين، ويوسف الزعابي مدير إدارة الخدمات المساندة في النادي، وناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة، وخليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية.

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