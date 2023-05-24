10 مدربين في دورة المستوى الثاني للقوس والسهم

المصدر: الشارقة - البيان

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انطلقت أمس دورة إعداد المدربين للمستوى الثاني التي ينظمها اتحاد الإمارات للقوس والسهم بالتنسيق مع الاتحاد الدولي، بمقر أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة من 23 إلى 30 مايو.

ويشارك في الدورة 10 مدربين سبق لهم الحصول على المستوى الأول قبل 2019، من الإمارات ومصر والعراق وبنغلاديش والبحرين.

وتهدف الدورة لتطوير منظومة القوس والسهم داخل وخارج الإمارات، والارتقاء بالمهارات، بما يتماشى مع رؤية الاتحاد للوصول إلى أفضل الممارسات التي تعزز مسيرة التطور التي تشهدها اللعبة محلياً وعالمياً.

وأكد عادل رجا المدير الفني للاتحاد والمحاضر الدولي، أن الجهود الكبيرة التي يضطلع بها اتحاد الإمارات للقوس والسهم كان لها الأثر الملموس في التطور الذي تشهده اللعبة في شتى المجالات، من خلال النتائج المتميزة في البطولات القارية والدولية، بالإضافة إلى استقطاب أفضل الكفاءات الدولية، وتنظيم الورش والمبادرات الداعمة لتطوير المستوى الفني.

تركيز

وأوضح أن الدورة التدريبية ركزت على الجوانب الخاصة باطلاع المشاركين على آخر المستجدات المرتبطة باللوائح والقوانين الخاصة باللعبة، والأمور الفنية الأخرى التي تعزز تطورها وانتشارها.

وذكر أن الدورة التدريبية تهدف إلى تزويد المدربين بمناهج وطرق ومهارات وتطبيقات عملية، تمكنهم من نقل الخبرات الدولية إلى الناشئة والمبتدئين بسهولة وكفاءة عالية تجعلهم أكثر تميزاً في المستقبل.

وأضاف إن تدريب المدربين وفق المنهج الدولي، سيسهم في تزويدهم بالخبرات التطبيقية اللازمة للعمل كمدربين قادرين على تقديم برامج تدريبية عالية الجودة والكفاءة، تضمن البناء الفني الصحيح للناشئة

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