استقبال بالورود لنجوم منتخب الترايثلون

المصدر: دبي - البيان

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تلقت بعثة منتخب الإمارات للترايثلون العائدة استقبالاً بالورود، لدى عودتها بإنجاز متميز عقب المشاركة في البطولة العربية، التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ في المصرية، بمشاركة 250 لاعباً، من 18 دولة عربية، وكان في مقدمة مستقبلي البعثة محمد بن درويش المدير التنفيذي اللجنة الأولمبية الوطنية.

وحققت اللاعبة موزة الغفلي الميدالية الذهبية في مسافة سبرينت على الفئة المحترفين سيدات دواثلون، واللاعبة مريم الشامسي الميدالية البرونزية في المسافة نفسها، أما على مستوى الرجال فقد حقق اللاعب سعود الزعابي الميدالية الفضية مسافة سبرينت على الفئة محترفين رجال دواثلون، وحصد اللاعب خليفة النعيمي الميدالية البرونزية في الفئة نفسها، كما حقق اللاعب محمد اليماحي الميدالية الفضية في مسافة سوبر سبرينت ناشئين للترايثلون.

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