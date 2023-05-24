1000 متسابق باحتفال الشارقة باليوم العالمي للدراجات الهوائية

المصدر: وام

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يحيي مجلس الشارقة الرياضي اليوم العالمي للدراجات الهوائية 3 يونيو المقبل، بجولة احتفالية على كورنيش الحيرة بالشارقة، ضمن الفعاليات الرياضية المجتمعية للمجلس لدعم ثقافة الرياضة كأسلوب حياة لجميع فئات المجتمع، ويتوقع مشاركة حوالي 1000 متسابق من الجنسين في المسار الذي سيمتد لمسافة 9 كيلومترات، وسيتم التسجيل للمشاركة عبر الرابط الإلكتروني https://eevents.ae/worldbic

تبدأ الجولة الاحتفالية الساعة السادسة صباحاً من أمام نقطة التجمع المحددة، حيث سيتم إغلاق حركة السير في كورنيش الشارقة في مسارها الممتد ذهاباً وعودة لمسافة 9 كيلومترات، وتقضي شروط المشاركة أن يحضر كل مشارك دراجته الهوائية وأن يلتزم بإرتداء الخوذة الواقية، وألا تزيد سرعته خلال الجولة عن 30 كم في الساعة .

وأوضح أحمد السلمان مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالانابة بالمجلس أن اللجنة المنظمة اعتمدت ميداليات للفائزين على شكل دراجة هوائية تحمل في مقدمتها خريطة لدول العالم في دلالة للحدث، لتكمل مع سابقاتها وتنفرد باللون الأخضر، مشيراً إلى أن المشاركة متاحة أيضاً بدون شرط التسجيل الالكتروني لمن يرغب الحصول على ميدالية وشهادة المشاركة.

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