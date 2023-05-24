الإمارات تعتلي منصة التتويج في طواف إيطاليا للدراجات الهوائية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز جواو ألميدا، دراج فريق "الإمارات" للدراجات الهوائية، بالمركز الأول في المرحلة الـ 16، من سباق "جيرو دي إيطاليا"، متفوقاً على جيران توماس من فريق "إينيوس جريناديرز"، وبريموز روجليتش من فريق "جامبو فيزما".

وانتقل ألميدا بذلك للمركز الثاني بالترتيب العام للسباق، خلف جيران توماس، وقال : "الحلم بات حقيقة، بعد محاولات في الماضي للفوز بإحدى مراحل السباقات، وبكل تأكيد حققنا ذلك لأننا قمنا بعمل كبير في أصعب مرحلة بالسباق".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز