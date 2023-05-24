تأجيل موعد انطلاق النسخة الـ32 لسباق "القفال"

المصدر: وام

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أعلنت اللجنة المنظمة العليا للنسخة الـ 32 من سباق "القفال" للسفن الشراعية 60 قدما تأجيل موعد السباق، الذي كان مقرراً في الفترة من 26 إلى 28 مايو الجاري.

ويقام السباق برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

و جاء قرار اللجنة المنظمة بناءً على معطيات حالة البحر وحرصاً على سلامة المتسابقين وسفنهم.. و ينتظر تحديد موعد جديد للسباق في الأيام القادمة، وذلك بناءً على تقارير النشرات الجوية، وتقارير المختصين في المركز الوطني للأرصاد.

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