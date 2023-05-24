إقبال كبير على التسجيل في «مهرجان التحدي للجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان

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يواصل اتحاد الإمارات للجوجيتسو استعداداته لتنظيم مهرجان التحدي للجوجيتسو، الذي تتخلله بطولة التحدي المخصصة لفئات البراعم والأشبال والناشئين من (4 – 17 عاماً)، الذي ينطلق بعد غدٍ الجمعة ويستمر حتى الأحد المقبل في مبادلة أرينا بالعاصمة أبوظبي.

وتشهد بطولة التحدي للجوجيتسو مشاركة واسعة وإقبالاً كبيراً على التسجيل من آلاف اللاعبين واللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات، فيما تستكمل هذه النسخة النجاحات التي حظيت بها النسخة الأولى من المهرجان بداية العام الجاري في مدينة العين.

وقال يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «مهرجان التحدي للجوجيتسو إحدى أبرز الفعاليات التي تتضمنها أجندة الاتحاد، لا سيما أنه يستهدف فئات الأطفال والأشبال والناشئين التي تمثل أبرز مرتكزات نمو رياضة الجوجيتسو في الدولة وخطط الاتحاد في استدامة تطوير الرياضة».

مكاسب

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تحقق بطولات التحدي للجوجيتسو العديد من المكاسب والجوانب الإيجابية التي تنعكس على بناء شخصية النشء.

خصوصاً أن رياضة الجوجيتسو التي حققت انتشاراً واسعاً خلال العقد الأخير بالمجتمع الإماراتي تعزز تكوين الكثير من القيم الإيجابية لدى الأجيال الجديدة مثل الانضباط والصبر والتحمل والثقة بالنفس والشجاعة التي تصب جميعها في مصلحة بناء جيل قوي قادر على تحمل المسؤولية في المستقبل بما ينسجم مع رؤية واستراتيجية الاتحاد».

ونوّه البطران بالدور المحوري للأسر والعائلات في تشجيع أبنائهم على ممارسة رياضة الجوجيتسو، واحترافها والاستفادة من البيئة النموذجية التي يوفرها الاتحاد لنمو اللاعبين وتحقيقهم لمسيرة احترافية مشرفة.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة بمنافسات الأطفال، فيما تستكمل نزالاتها في اليوم التالي بمنافسات البراعم والأشبال والناشئين من الفتيات، وتختتم يوم الأحد بمنافسات ذات الفئات من الفتيان.

معايير عالمية

وقال فيكتور يونتي والد الطفلة رانيا يونتي من رومانيا وتتدرب في أكاديمية بنك أبوظبي الأول للجوجيتسو: «البطولات التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو تقام وفقاً لأعلى المعايير العالمية في التنظيم والاستضافة، ويعتبر مهرجان التحدي للجوجيتسو دليلاً ملموساً على ذلك.

نحن ننتظر هذه البطولة بفارغ الصبر كونها تمثل مناسبة رياضية واجتماعية فريدة، تجتمع من خلالها الأسر لتشجيع أبنائها وتتويجهم بعد تحقيق كل انتصار».

وأضاف: «فخور بابنتي التي اختارت الرياضة الأنسب لنموها البدني والفكري، ومن حسن الحظ أننا نقيم في إمارة أبوظبي عاصمة الجوجيتسو العالمية، والتي توفر كل مقومات التطور في اللعبة بالنسبة للممارسين».

ونظراً للحصيلة القياسية للمشاركين في البطولة، أعلن الاتحاد عن تمديد الوقت المخصص لمرحلة الميزان،، حيث تبدأ من الساعة 10 صباحاً حتى 3 ظهراً على أن تنطلق المنافسات في تمام الرابعة عصراً.

تجربة عائلية

يوفر المهرجان تجربة عائلية متكاملة من خلال الفعاليات المميزة التي تشكل بمجملها خياراً ترفيهياً مفضلاً لجميع أفراد العائلة، وتحتوي منطقة الألعاب على مجموعة مميزة من الخيارات المناسبة للصغار والكبار، كما تنتشر في منطقة الألعاب مجموعة متنوعة من الأكشاك وحافلات الطعام التي توفر طيفاً من المنتجات والمأكولات والمشروبات.

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