تصفيات مونديال «ثلاثيات السلة» 3 يونيو

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي بطولة «ريد بل لثلاثيات كرة السلة» التي تنظمها شركة ريد بل العالمية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، يوم 3 يونيو المقبل، في حديقة السطوة، ويتأهل منها فريقان من الرجال والسيدات إلى بطولة العالم في صربيا في شهر سبتمبر المقبل.

وبدأ العدّ التنازلي لنجوم كرة السلة المحليين لخوض المنافسات التي تتيح لهم فرصة تمثيل دولة الإمارات على الساحة العالمية، بعد أسابيع من التصفيات التي أقيمت في عدة مناطق مختلفة بالدولة، لتتجه الأنظار الآن إلى نهائي بطولة «ريد بُل هاف كورت» في الإمارات الذي سيجمع أفضل لاعبي كرة سلة «ستريت باسكت بول» لخوض منافسات رائعة في حديقة السطوة في دبي، على أمل الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى النهائيات العالميّة.

ويقام الحدث الذي يشهد نجاحاً كبيراً في الإمارات بالشراكة مع شركة «أرادَ» للتطوير العقاري.

وقالت نادين السلعاوي سفيرة البطولة إن لاعبي الإمارات قد يمتلكون عناصر الفوز في صيغة منافسات تتطلب مهارات مختلفة مقارنة مع البطولات التقليدية. وأضافت: «كان للفريق الإماراتي حضور بارز العام الماضي».

مهارات فردية

وتابعت: «مباريات 3 ضد 3 متقاربة، وهي مباريات لفرق تعتمد على المهارات الفردية، ويتاح لك التعبير عن نفسك وعن مهاراتك أكثر مما قد تفعل في مباراة عادية لكرة السلة».

وبالفعل، فإن صيغة البطولة هي ما يجذب الكثير من هواة كرة السلة إلى هذه المنافسات، وهو عامل قد يعطي كذلك أفضلية للفريق الفائز في النهائيات الإماراتية المرتقبة.

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