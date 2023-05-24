صدارة ثلاثية لـ«الشارقة ماسترز للشطرنج»

المصدر: الشارقة-عدنان الغربي

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تصدر الثلاثي المكون من الهندي دوماراجو جوكيش والأمريكيين غريغوري أوبارين وصامويل سيفيان بطولة الشارقة ماسترز الدولية للشطرنج بنهاية الجولة السادسة بـ4.5 نقاط.

وتختتم البطولة، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، منافساتها الجمعة المقبل ويبلغ مجموع جوائزها المالية 60 ألف دولار.

وافتتح المستشار حميد علي العبار عضو المجلس الوطني الاتحادي مجريات الجولة السادسة بحضور أحمد عبدي رئيس الاتحاد الصومالي للشطرنج وياسين سليمان رئيس الاتحاد الجيبوتي للشطرنج وعبد المجيد العباسي نائب رئيس الاتحاد التونسي للشطرنج وعمران عبدالله النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج واحسان توردالييف نائب رئيس اتحاد أوزبكستان للشطرنج وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج ورجائي السوسي المدير التنفيذي للنادي.

نتائج

وأسفرت النتائج عن تعادل سالم عبد الرحمن لاعب منتخبنا الوطني مع الأستاذ الدولي الكبير الروسي مورزين فولودار وأطاح الهندي جوكيش بالأرميني هايك مارتروسيان من الصدارة بفوزه عليه في مباراة مثيرة، وحسم التعادل مباراة الأستاذ الدولي الكبير الهندي نيهال سارين والأستاذ الدولي الكبير الصيني يو يانغي.

وتلقى الأستاذ الدولي الكبير الأمريكي هانز نيمان خسارته الأولى في البطولة على يد مواطنه الأستاذ الدولي الكبير غريغوري أوبارين، وتعادل الهندي راميشبابو براغناندا مع الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني أنتون كوروبوف، وتمكن الأمريكي صامويل سيفيان من الفوز على الاسترالي تيمور كويبوكاروف وتعادل الهندي آريان تشوبرا مع منافسه الأستاذ الدولي الكبير الروسي أندريه اسبينكو.

أما في بطولة التحدي التي تقام على هامش بطولة الأساتذة، فقد أسفرت نتائجها عن تصدر المصري أدهم فوزي والجورجي سيبا شفيلي جدول الترتيب بـ5 نقاط.

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