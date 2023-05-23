شباب الأهلي يستضيف نهائيات دوري غرب آسيا للسلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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أسند الاتحاد الدولي لكرة السلة استضافة النسخة الأولى من نهائيات بطولة دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة FINAL 8، لنادي شباب الأهلي في الفترة من 9 إلى 17 يونيو المقبل.

وكان النادي تقدم بملف الاستضافة عقب نهاية الأدوار الختامية للبطولة، واستطاع بعد منافسة قوية بين عدد من الملفات التي تقدمت بها الأندية للاستضافة، أن ينجح في تنظيم الحدث الآسيوي خصوصاً لما يتمتع به من إمكانيات وبنية تحتية رياضية ومرافق وصالات نموذجية للاستضافة وإنجاحها.

وستشهد صالة سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي بالممزر، المنافسات بمشاركة 8 فرق من مناطق القارة المختلفة، حيث يلتقي أبناء القارة الآسيوية في مكان واحد، ويشارك في البطولة إلى جانب شباب الأهلي أندية الكويت والمنامة البحريني والرياضي وبيروت اللبنانيين وغورغان الإيراني بجانب بطل الهند وBC ASTAN كازاخستان.

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