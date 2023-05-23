النصر يتألق في «محلية الريشة الطائرة»

المصدر: دبي ـ البيان

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تألق نادي النصر في النسخة الثانية من بطولة المواطنين المحلية للريشة الطائرة التي نظمها النادي الهندي بدبي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للريشة الطائرة أول من أمس بمشاركة 70 لاعباً ولاعبة في 8 فئات مختلفة ضمن خطة الاتحاد التطويرية للعبة واكتشاف المزيد من اللاعبين الموهوبين.

وأسفرت النتائج عن فوز لاعبي نادي النصر بالمركز الأول في 6 فئات مختلفة مقابل لقبين اثنين لنادي اتحاد كلباء، حيث توج عبد العزيز يحيى من نادي النصر بلقب فئة الرجال وغدير الطاهري من النصر كذلك بلقب السيدات، ومايد سعيد المزروعي من اتحاد كلباء بلقب فئة البنين تحت 15 عاماً ومريم الحامد من نادي النصر بالمركز الأول فئة البنات تحت 15 عاماً، فيما أسفرت نتائج منافسات الزوجي عن فوز ثنائي نادي النصر عبد العزيز يحيى ومحمد علي فلامرزي بلقب «زوجي الرجال» ومريم البلوشي وسميرة البلوشي من نادي النصر بلقب «زوجي السيدات»، وفاز ثنائي نادي النصر دانا أحمد ومريم الحامد بلقب زوجي البنات تحت 15 عاماً، وثنائي اتحاد كلباء عبد الله سعيد المزروعي وأحمد عبد الله المزروعي بلقب زوجي البنين تحت 15 عاماً.

وأكد حسين الأميري عضو مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة أن تنظيم البطولة يأتي ضمن خطة الاتحاد لتطوير اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها في المجتمع الإماراتي واستقطاب المزيد من اللاعبين لتعزيز صفوف المنتخب الإماراتي وتعزيز التعاون مع الأندية المجتمعية.

وأوضح الأميري أن أجندة الاتحاد تتضمن العديد من الفعاليات والبطولات التي تستهدف مختلف الجنسيات في ظل الشعبية الواسعة للريشة الطائرة في الإمارات، وقال: أطلقنا خطة شاملة لتطوير اللعبة على كافة الأصعدة والمستويات، وقد وضعنا ضمن أجندة الاتحاد استضافة العديد من البطولات الدولية والإقليمية، لاكتساب لاعبينا وكوادرنا الفنية والإدارية المزيد من الخبرات، للوصول إلى الغاية الأهم وهي تطوير اللعبة بصورة علمية صحية وسليمة.

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