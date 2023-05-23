دبي تستضيف نهائي "ريد بل لثلاثيات السلة" المؤهلة لبطولة العالم

المصدر: وام

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تستضيف دبي المباريات النهائية لبطولة "ريد بل لثلاثيات كرة السلة" يوم السبت الموافق 3 يونيو المقبل، في حديقة السطوة ضمن المنافسات التي يتأهل منها فريقان من الرجال والسيدات إلى بطولة العالم في صربيا سبتمبر المقبل.

ويقام نهائي البطولة "ريد بُل هاف كورت" الذي سيجمع أفضل لاعبي كرة سلة "ستريت باسكت بول"، بعد عدة أسابيع من التصفيات التي أقيمت في عدة مناطق مختلفة بالإمارات، سعياً لحجز بطاقة التأهل إلى النهائيات العالميّة.

وتفتح بطولة "ريد بل هاف كورت" الباب لمشاركة المواهب من أكثر من ثلاثين دولة، كلهم يسعون لهدف واحد وهو التأهل إلى النهائيات العالمية بصربيا.

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