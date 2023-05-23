فوز جديد لـ«الإمارات للدراجات» في «جيرو دي إيطاليا»

المصدر: روما - البيان

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واصل فريق الإمارات للدراجات الهوائية أداءه القوي في جيرو دي إيطاليا، وحقق براندون ماكنولتي فوزاً مهماً في المرحلة 15، التي امتدت من سيريجنو إلى بيرجامو لمسافة 195 كيلو متراً، محققاً الفوز السابع والعشرين لفريق الإمارات في الموسم الحالي.

وقال ماكنولتي: إنه شعور لا يوصف، كان هدفي الكبير الفوز بإحدى المراحل في إيطاليا،وجئنا من أجل تحقيق نتائج جيدة في التصنيف ، والفوز في إحدى مراحل السباق، ويمكننا الآن التركيز على التصنيف العام.

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