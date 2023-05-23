3 إماراتيين بقائمة الـ20 الأفضل عالمياً في كرة الطاولة

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دخل 3 لاعبين بمنتخب الإمارات للناشئين، ضمن فئة أفضل 20 لاعباً على مستوى العالم تحت 11 سنة، وهم ناصر المري، وسعيد أحمد ومحمد أحمد. وأكد أحمد البحر، الأمين العام المساعد باتحاد الإمارات لكرة الطاولة، أن وجود الثلاثي في قائمة الأفضل، يعزز تطور اللعبة والارتقاء بالتصنيف الدولي للمنتخبات.

وأشار البحر إلى أن مشاركة منتخبي الناشئين والشباب في دولية التشيك، 28 الجاري تندرج ضمن خطة الاتحاد للارتقاء بمستوى اللاعبين في فئتي الناشئين والشباب، خاصة إثر النتائج الجيدة التي تحققت في المشاركات الدولية السابقة، التي قادتهم إلى رفع تصنيفهم الدولي.(أبوظبي - وام

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