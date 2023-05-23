«القفال 32».. بدء العد التنازلي للسباق الكبير

المصدر: دبي - البيان

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بدأ العد التنازلي لسباق «القفال 32» للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، مع تبقّي 3 أيام على بدء فعاليات الحدث الكبير، وسط توقعات بمشاركة كبيرة، وتكثف اللجنة العليا المنظمة جهودها لإنجاح وإقامة السباق في أفضل الظروف في الفترة من يوم الجمعة المقبل حتى الأحد، ويغلق اليوم باب تسجيل المشاركين في السباق الذي يقام برعاية كريمة ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في مسك ختام سباقات الموسم البحري 2022 ـ 2023 باعتباره الحدث الأكبر والأعرق والأضخم من ناحية المشاركة، مجسداً صورة من صور الوفاء لماضي الأجداد ورسالة للأجيال أرسى دعائمها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، لتتجدد عاماً بعد آخر، وسينطلق السباق من جزيرة صير بو نعير، مروراً بجزيرة القمر لمسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً، حتى شواطئ دبي.

وتراقب اللجنة العليا المنظمة للسباق ولجان النادي تقارير المركز الوطني للأرصاد، ونقاط حقول النفط في قلب الخليج العربي، بغية التعرف إلى حالة البحر وسرعات الرياح المتوقعة لتحديد موعد الانطلاق وضمان أمن وسلامة النواخذة والبحارة المشاركين، ووصول المحامل والقوارب والقطع البحرية كافة بأمان من سواحل الدولة حتى مكان الانطلاقة في جزيرة صير بو نعير.

وحرصت اللجنة العليا المنظمة برئاسة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي في إطار اجتماعاتها المستمرة على الوقوف على الأمور التحضيرية كافة، وعقدت ظهر أمس اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المباشر للتعرف إلى آخر التجهيزات ومتابعة عمل اللجان واتخاذ ما يلزم لإنجاح السباق بالتعاون مع شركاء النجاح من الدوائر والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية.

وسيتم خلال اليومين المقبلين إعلان عدد السفن المشاركة في السباق، وتحرك قافلة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية من ميناء راشد في دبي عبر القطع البحرية التي سوف تقل أعضاء اللجنة العليا المنظمة واللجان المعاونة الفنية واللوجستية والحكام إضافة إلى فريق الشريك الإعلامي من مؤسسة دبي للإعلام.

وسيكون اليخت «زعبيل» مقراً للجان التنظيم والمستشفى الميداني المتنقل، ويقل اليخت «كواترو شادو» الفريق اللوجستي للحدث، والباخرة «الشندغة» فريق عمل مؤسسة دبي للإعلام واليخت «دباوي» كبار الشخصيات.

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