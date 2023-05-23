«سلة الكراسي» يتحضر في تركيا لمونديال دبي

المصدر: أنقرة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في إطار التحضيرات لخوض بطولة العالم بدبي مطلع الشهر المقبل، يقيم منتخبنا لكرة السلة على الكراسي المتحركة معسكراً بتركيا، خاض خلاله مباراة ودية أمام نادي بورصا التركي، ومن المنتظر إقامة ثلاث مباريات أخرى أمام نادي إسطنبول، ونادي يلوا، ونادي ازميت، ومن ثم العودة يوم الخميس المقبل بعد نهاية المعسكر.

ويتخلل المعسكر فترتي تدريب في اليوم، إلى جانب محاضرات فنية ودراسة لمباريات الفريق السابقة، واستعراض لمباريات الفرق، التي سيقابلها منتخبنا خلال بطولة العالم . وأكد إسماعيل المرازيق رئيس البعثة بمعسكر تركيا أن الفريق سيخرج بالعديد من الفوائد بعد نهاية المعسكر الحالي نظراً لمواجهة فرق تتحلى بمستويات متميزة، وتنافس بقوة في دوري الدرجة الأولى بتركيا. وأضاف: عقب عودة المنتخب من تركيا سيخوض منتخبنا ما قبل انطلاق البطولة بعض التحضيرات واللمسات النهائية لهذا الحدث العالمي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز