المنصوري في الطريق إلى «أولمبياد باريس»

المصدر: كازاخستان - البيان

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حقق أحمد المنصوري دراج شباب الأهلي والمنتخب الوطني إنجازاً جديداً في سجل مشواره نحو التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، بالحصول على ميدالية فضية في سباق الإقصاء ببطولة «طريق الحرير» للمضمار بكازاخستان، إحدى البطولات المصنفة من الاتحاد الدولي للدراجات، والمعتمدة نقاطها في مشوار التأهل إلى الأولمبياد.

وشهدت الفترة الماضية نجاح المنصوري في جمع نسبة كبيرة من النقاط عبر المشاركة في عدد من البطولات الإقليمية والدولية، أبرزها حصوله على المركز الـ30 عالمياً في كأس الأمم للمضمار بكندا، إضافة إلى تحقيقه عدداً من الميداليات في البطولات العربية وألعاب التضامن، والبطولة الآسيوية بتايلاند.

وكان لافتاً خلال مشاركة المنصوري في منافسات «طريق الحرير» بكازاخستان، عودة يوسف ميرزا مدير المنتخب الوطني للمشاركة مجدداً مع المنتخب في البطولات الخارجية ليكون داعماً للمنصوري في مشوار التأهل الأولمبي.

وبدأت بطولة «طريق الحرير» بسباق الأومنيوم، ونجح خلاله أحمد المنصوري في الحصول على المركز الرابع، بينما حصل يوسف ميرزا على المركز السادس، وفي اليوم الثاني من البطولة بدأت المشاركة بفوز أحمد المنصوري بالميدالية الفضية في سباق الإقصاء، كما شارك المنصوري ويوسف ميرزا، أبطال العرب في سباق الماديسون، وكانت كافة المشاركات بهدف جمع النقاط.

وتعتبر بطولة «طريق الحرير» من أقوى البطولات الآسيوية المصنفة في الاتحاد الدولي للدراجات «المستوى الثاني»، وإحدى المحطات المهمة التي شارك فيها المنتخب من أجل جمع مزيد من النقاط وهو الهدف الرئيسي من المشاركة، ونجح فيها نجوم الإمارات يوسف ميرزا، وأحمد المنصوري من تحقيق عدد جيد من النقاط.

كما يستعد نجوم منتخب الدراجات يوسف ميرزا وأحمد المنصوري للمشاركة في بطولة آسيوية جديدة في هونج كونج قبل المشاركة في البطولة الآسيوية للمضمار.

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