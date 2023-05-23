سماوي وانتصار بطلا «وسام الاستحقاق» لهواة الغولف

المصدر: العين – فائز بجبوج

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توج كل من رامي سماوي، وانتصار الريش، بلقبي منافسات الرجال والسيدات في مسك ختام بطولة «وسام الاستحقاق» لهواة الغولف، التي نظمها اتحاد الغولف على مدار ثلاثة أيام في ملاعب نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وأسدل الستار عنها أول من أمس، بمشاركة 40 لاعباً ولاعبة كما شهدت البطولة على صعيد فئة الناشئين احتياج الموهبة الشابة أيان دادابوي إلى جولة فاصلة لحسم اللقب، بعد تعادلها مع ريان أحمد مع نهاية المنافسات بخمس ضربات فوق المعدل لكل منهما والثالث ساندرو ولوف، وقام بتتويج الفائزين والفائزات أكرم سكيك المدير العام لاتحاد الإمارات للغولف.

وجاءت بطولة العين ضمن 15 جولة نظمها اتحاد اللعبة على صعيد «وسام الاستحقاق» والمانحة لأبطال موسمها وبدعم من اتحاد اللعبة نقاطاً تصنيفية في سلم الترتيب العالمي، في خطوة تمهد الطريق أمامهم للانتقال إلى مستويات أعلى نحو العالمية.

وقدم رامي سماوي واحدة من أفضل جولاته، بعدما استطاع على مدار الأيام الثلاثة للمنافسات إنهاء مسلك ملعب نادي العين المكون من 18 حفرة، بمجمل 212 ضربة حاصداً بها مجمل ضربتين فوق المعدل ما أهله لانتزاع المركز الأول في الترتيب العام بفارق ست ضربات فوق المعدل عن دومنيك مورتن الذي حل بالمركز الثاني وماركوس دوتون ثالثاً.

بدورها، استطاعت انتصار الريش، تقديم عروض قوية خاصة في اليوم الثالث للمنافسات، بحصدها على مدار أيام البطولة 212 ضربة لتنتزع بها بضربتين فوق المعدل لقب فئة السيدات، وبفارق ست ضربات فوق المعدل عن صاحبة المركز الثاني أنكا ماتيوس وجيمي كاميرو الثالثة.

وعلقت البطلة انتصار الريش على فوزها بجولة العين قائلة: أتوجه بالشكر لاتحاد الإمارات للغولف، وعلى رأسهم اللواء «م» الطيار عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد، على الدعم الكبير للمواهب العربية، وهو ليس بغريب عن أبناء الإمارات في تقديم سبل الدعم والرعاية كافة للمواهب نحو تطوير الرياضة العربية، مؤكدة أن ما حظيت به في الإمارات رغم وجودي فيها أشهراً معدودة فاق التوقعات في مسيرتي في ساحات اللعبة، كما أشكر نادي العين على استضافته البطولة ولجميع اللاعبين واللاعبات.

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