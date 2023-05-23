«اليد» يناقش مقترحات الجمعية العمومية

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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عقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد، بمقره الجديد في الشارقة، اجتماعاً مشتركاً مع ممثلي الأندية الأعضاء في الاتحاد، وذلك لمناقشة رؤية الاتحاد بشأن تنفيذ المقترحات، التي أحالتها الجمعية العمومية العادية، واستيضاح آراء الأندية بشأنها، والتي كأن من أبرزها تعديل نظام الدوري العام للرجال.

وترأس الاجتماع المشترك عبد السلام ربيع المحيربي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد رئيس لجنة الحكام، بحضور ناصر سالم الحمادي الأمين العام للاتحاد، وسعود إبراهيم صالح المدير المالي، وداوود محمد المليح رئيس لجنة المسابقات، وفيصل حسين الطواش رئيس لجنتي المنتخبات الوطنية، والمدربين.

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