مارتروسيان ينفرد بصدارة دولية الشارقة للشطرنج

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

انفرد الأرميني هايك مارتروسيان بصدارة بطولة الشارقة ماسترز الدولية للشطرنج التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتستمر منافساتها حتى 26 الجاري، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من 65 دولة.

وأطاح مارتروسيان في الجولة الخامسة ببطلة العالم للسيدات الأستاذة الدولية الكبيرة الصينية جو وينجون التي تلقت خسارتها الأولى في البطولة، ليرفع اللاعب الأرميني رصيده إلى 4 نقاط، فيما حل 13 لاعباً في المركز الثاني بـ3.5 نقاط لكل منهم.

وافتتح د. فوزي بو رجعة رئيس الاتحاد الليبي للشطرنج منافسات الجولة الخامسة بحضور ايرون فان دينبيرغ مدير بطولة تاتا ستيل الهولندية، وعمران النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للشطرنج، وإحسان توردالييف نائب رئيس اتحاد أوزبكستان ، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة للشطرنج، ورجائي السوسي المدير التنفيذي للنادي.

عودة

وشهدت الجولة الخامسة عودة من الباب الكبير للاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن بفوز مستحق على الأستاذ الدولي الكبير الأمريكي كريستوفر يوجين ليرفع رصيده إلى 3 نقاط، وحسم التعادل قمة المباريات بين الهندي راميشبابو براغناندا والروسي فلاديسلاف كوفالييف، كما تعادل الهندي نيهال سارين مع الأمريكي سيفيان صاموئيل، والإيراني أمين طبطبائي حامل لقب بطولة الشارقة ماسترز بنسختها الرابعة مع الأستاذ الدولي الكبير الهندي آريان تشوبرا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز