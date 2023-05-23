170 لاعباً في «دولية دبي للشطرنج»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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كشف نادي دبي للشطرنج والثقافة عن تفاصيل النسخة 23 من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج التي تنطلق السبت المقبل وتستمر حتى 4 يونيو المقبل، بمشاركة 170 لاعباً ولاعبة من 47 دولة، جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر النادي أمس وتحدث فيه خالد الفلاسي رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، وسعيد يوسف الأمين العام للنادي، وعثمان موسى رئيس الجهاز الفني بالنادي مدير البطولة، ومحمد الحسيني المنسق العام .

ويتصدر قائمة المشاركين، الأستاذ الدولي الكبير الصيني يو يانغي بتصنيف 2729، والهندي أرجون إريغايسي بتصنيف 2701 والروسي بريدكي بتصنيف 2685 والإيراني محمد طبطبائي بتصنيف 2677، كما يشارك العديد من المواهب الواعدة، ويتقدمهم المصنف الثاني بالبطولة إريغيسي (20 عاماً)، والأمريكي أبيمانيو ميشرا (14 عاماً)، وهو أصغر لاعب يحصل على لقب أستاذ دولي كبير بتاريخ الشطرنج، والروسي أرتيم أوسكوف (13 عاماً)، ويعد الإنجليزي جون بينيت (70 سنة) أكبر اللاعبين بينما أصغرهم السوري رامي طلب (10 سنوات).

شكر

ووجه خالد الفلاسي الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، على دعمه الكبير لنادي دبي للشطرنج والثقافة، ما وضعه في موقع متميز في خريطة الرياضة العالمية، وأوضح أنه تم توجيه الجهاز الفني بالنادي لطرح أفكار جديدة لتطوي المستويات الفنية ورفع التصنيفات الدولية للاعبينا ومنحهم فرصة للاحتكاك بلاعبين من مختلف دول العالم.

و أكد عثمان موسى اكتمال جاهزية النادي لتنظيم البطولة وفق المعايير الفنية العالية، موضحاً أن اللجنة المنظمة تحرص على الاحتفاظ بالمستوى الفني الرفيع والمتميز للبطولة بما يتناسب مع سمعتها واحدة من كبرى وأقدم البطولات التي يتم تنظيمها في الشرق الأوسط، وأشار إلى إنه المرة الأولى منذ انطلاقة البطولة يتم تقسيم البطولة لفئتين وفق التصنيف الدولي للاعبين، فئة الأساتذة للمصنفين أكثر من تصنيف 2200، والفئة المفتوحة للمصنفين دون 2200 ما يجعل التنافس متقارباً بين لاعبي الفئة الواحدة ويرفع المعدل التصنيفي للفئة ويمنح اللاعبين فرصة أكبر للحصول على ألقاب دولية في فئة الأساتذة.

وأضاف : عدد المشاركين وصل إلى 170 لاعباً ولاعبة يمثلون 47 دولة، ومعظمهم من خارج الدولة ومنهم 109 لاعبين ولاعبات من حملة الألقاب الدولة ويتقدمهم 52 أستاذاً دولياً كبيراً و19 أستاذاً دولياً و11 أستاذ اتحاد دولي، إضافة إلى 3 لاعبات يحملن لقب أستاذة دولية كبيرة ومثيلاتهن يحملن لقب أستاذة دولية. وأوضح سعيد شكري أن مشاركة 47 دولة دليل على السمعة القوية التي تحظى بها البطولة إذ تعد محطة قوية في مسيرة العديد من اللاعبين في أنحاء العالم والمواهب وتعد الهند أكثر الدول مشاركة بـ26 لاعباً في الفئتين، وتليها الإمارات بـ21 لاعباً ثم مصر وروسيا بـ9 لاعبين.

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رفعت اللجنة المنظمة قيمة جوائز البطولات إلى 52 ألف دولار للمراكز من الأول إلى العاشر في كل فئة، وبلغ مجموع جوائز فئة الأساتذة 39,500 دولار ومنها جائزة المركز الأول 12.000 دولار، فيما تبلغ جوائز الفئة الثانية 12 ألف دولار ،وتم تخصيص جوائز لأفضل النتائج في الفئات التصنيفية.

تحكيم

يترأس لجنة حكام البطولة، الحكم والمحاضر الدولي مهدي عبدالرحيم، رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي ، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي، ويضم طاقم التحكيم الدولي جمال قاسم والدولي محمد عبدالله، وحكما الاتحاد الدولي ماجد العبدولي وسلمان الطاهر والحكم المحلي حمد الشيزاوي.

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