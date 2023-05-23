«شباب الشارقة» بطل الكأس الغالية للجودو

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج فريق شباب نادي الشارقة بلقب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجودو في فئة الشباب، في ختام البطولة التي استمرت يومين للفئات العمرية، بصالة نادي اتحاد كلباء بالمنطقة الشرقية.

وحصد فريق الشارقة 9 ميداليات، بواقع ذهبيتين، و4 فضيات، و3 ميداليات برونزية، بينما جاء اتحاد كلباء في المركز الثاني برصيد 7 ميداليات عبارة عن ذهبيتين وفضيتين و3 برونزيات، وفي المركز الثالث فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية، برصيد11 ميدالية ملونة بواقع ذهبيتين، وفضية، و8 برونزيات.

وتوج محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد للاتحاد، وعيسى موسي بن هويدن رئيس لجنة الأندية ومراكز الجودو بالمنطقتين الشرقية والشمالية باتحاد الجودو، وعبدالله حسن الدرمكي أمين السر العام لنادي اتحاد كلباء، وعلي عبيد مشرف الألعاب الفردية بنادي اتحاد كلباء، وشعبان السيد المدير الفني للاتحاد، أبطال ختام موسم الجودو.

من جهته هنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو كل أندية الاتحاد، التي أسهمت في إنجاح الموسم الرياضي، واستضافه نشاط الاتحاد، موجهاً الشكر للجنة الفنية بالاتحاد، وأطقم التحكيم والأجهزة الطبية، بمناسبة ختام الموسم الرياضي للاتحاد، متمنياً أن يشهد الموسم المقبل الطفرة المرجوة في المجالات كافة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز