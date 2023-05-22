«الإمارات لبناء الأجسام» تكشف هوية المنتخب

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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قال محمد عبد الرحيم المري الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية: إن النسخة المقبلة لبطولة الإمارات لبناء الأجسام المفتوحة، والتي ستقام أغسطس المقبل في إمارة أم القيوين ستكون المحطة الرئيسية المقبلة لاستكشاف اللاعبين، الذين سيتم ضمهم للتشكيلة الواسعة، التي سيتم اختيار الأبرز منهم لتمثيل المنتخب الوطني بجميع فئاته، وذلك وفقاً للخطة الفنية المعتمدة من قبل مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، داعياً اللاعبين الموهوبين في فئات الشباب والرجال والماسترز اغتنام الفرصة والاستعداد الجيد لخوض المنافسات، بهدف الفوز ونيل فرصة الانضمام للمنتخب الوطني، ومثنياً على الاستعدادات، التي تقوم بها اللجنة المنظمة لكي تظهر البطولة بأفضل صورة ممكنة، والعمل على استقطاب أفضل اللاعبين للمشاركة المميزة.

بدوره قال زويد سالمين الزعابي المدير الفني للمنتخب الوطني: إن توجيهات مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية تركز على استكشاف وتطوير المواهب المواطنة في اللعبة لدعم صفوف المنتخبات الوطنية، وإنه من المهم توفير أفضل السبل لتظهر البطولة بشكل يليق، والأهداف المعلنة من إقامتها، مبيناً أن جميع البطولات الداخلية المدرجة، ضمن خطة المسابقات ستكون مساحة مضافة لاختيار اللاعبين المميزين لضمهم للمنتخب الوطني، لمواصلة حصد المزيد من الألقاب والبطولات.

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