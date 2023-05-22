عبد الله المري يكرم أصحاب الإنجازات في ألعاب القوى

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل تكريم أصحاب الإنجازات والمتميزين في رياضات ألعاب القوى، الذي نظمه اتحاد الإمارات لألعاب القوى، بالتعاون مع شرطة دبي في نادي الضباط، بحضور اللواء الدكتور محمد عبد الله المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، ومحمد بن درويش النعيمي، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وأعضاء مجلس الاتحاد، وممثلي الأندية والمدربين واللاعبين من مختلف الأندية.

وكرم معاليه اللاعبين واللاعبات من أصحاب الإنجازات الدولية وهم: اللاعبة فاطمة يوسف الحوسني الفائزة بالميدالية الذهبية في رمي القرص، وميدالية فضية في دفع الجلة بدورة الألعاب الخليجية في الكويت، و«الميدالية الفضية في مسابقة دفع الجلة، وميدالية برونزية في رمي القرص في بطولة غرب آسيا المنظمة في قطر».

وكرم معاليه أيضاً، لطيفة عيسى الكعبي الفائزة بالميدالية الذهبية في مسابقة الوثب الطويل، وميدالية فضية في مسابقة الوثب الثلاثي في دورة الألعاب الخليجية بالكويت.

وسلم معاليه درع التكريم إلى اللاعبتين ميرة غلوم المازمي وعبير البلوشي الفائزتين بالميدالية البرونزية في سباق التتابع 4×100 بدورة الألعاب الخليجية، واللاعبة وداد إبراهيم محمد الحاصلة على الميدالية البرونزية في مسابقة إطاحة المطرقة في البطولة ذاتها.

وكرم معاليه اللاعبة رقية المرزوقي الفائزة بالميدالية البرونزية في سباق 800 متر بدورة الألعاب الخليجية، واللاعب الشعالي حسن جاسم الفائز بالميدالية الذهبية في 10 كيلومترات مشياً في بطولة غرب آسيا بقطر، واللاعب سالم حسن البلوشي الفائز بالميدالية الفضية في مسابقة الوثب الطويل والميدالية البرونزية في مسابقة الوثب الثلاثي في بطولة غرب آسيا.

وسلم معالي الفريق المري، الدرع العام للتفوق الرياضي لفئة الإناث للموسم الرياضي 2012-2022 إلى نادي الشارقة الرياضي للمرأة، فيما حصلت شركة النصر للألعاب الرياضية على درع التفوق العام لحصول نادي النصر على 122 ميدالية من مختلف الأنواع، والحصول على درع التفوق العام للتفوق الرياضي عن فئة الذكور.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز