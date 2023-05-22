الإمارات تشارك في معرض "إكسبو" الرياضة للجميع بالسعودية وتستضيف دورته الثانية

المصدر: وام

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شارك اتحاد الإمارات للرياضة للجميع في فعاليات "إكسبو" الرياضة للجميع - معرض اللياقة البدنية والصحة - الذي نظمه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، لأول مرة، على مدار 3 أيام، خلال الفترة من 18 مايو إلى 20 مايو الحالي، بالرياض.

وتضمن المعرض مجموعة متنوعة من البرامج والفعاليات الرياضية والجلسات الحوارية ذات الأثر الإيجابي على حياة المجتمع.

ومثل الإمارات في هذا المعرض، خلود سالم الجنيبي، أمين عام اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، حيث حظي المعرض، بإقامة العديد من الفعاليات والجلسات وورش العمل بحضور أكثر من 90 متحدثاً ومدرباً متخصصاً في المجالات الرياضية والصحية المتنوعة.

وعبرت خلود سالم الجنيبي، أمين عام اتحاد الإمارات رياضة للجميع، عن سعادتها بتلبية دعوة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع لحضور افتتاح معرض "إكسبو" الرياضة للجميع، تجسيداً للتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وقالت الجنيبي " المشاركة في المعرض جاء بناء على مذكرة التفاهم التي وقعت بين الاتحاد الإماراتي للرياضة للجميع ونظيره الاتحاد السعودي، العام الماضي، بهدف تعزيز أوجه التعاون في تطوير نشر الثقافة الرياضية في كل من الإمارات والسعودية، وإطلاق المبادرات والبرامج الرياضية المجتمعية".

وأكدت أن معرض "إكسبو" الرياضة للجميع نجح في مد جسور للتواصل بين الجهات الخاصة والحكومية من ناحية، وأفراد المجتمع من ناحية أخرى للتوعية بأهمية ممارسة الرياضية والأنشطة المختلفة وذلك من خلال الندوات والمحاضرات وورش العمل المكثفة التي شهدها المعرض.

وأوضحت أن تبادل الخبرات بين الاتحادين الإماراتي للرياضة والجميع ونظيره السعودي، سيكون له دور في نجاح مستقبل معرض إكسبو الرياضة للجميع، خاصة وأن دولة الإمارات تستعد لاستقبال النسخة الثانية من هذا المعرض في دورته المقبلة.

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