3 لاعبين من منتخب الطاولة للناشئين ضمن قائمة الـ 20 عالمياً

المصدر: وام

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أكد أحمد البحر، الأمين العام المساعد باتحاد الإمارات لكرة الطاولة أن تواجد اللاعبين الثلاثة بمنتخب الإمارات للناشئين ناصر المري، وسعيد أحمد ومحمد أحمد ضمن فئة ضمن أفضل 20 لاعباً على مستوى العالم تحت 11 سنة، يعزز تطور اللعبة والارتقاء بالتصنيف الدولي للمنتخبات.

وأوضح أن البطولة العربية المقررة في أغسطس المقبل ضمن أجندة الاتحاد، بما يتماشى مع استراتيجية مجلس الإدارة لبناء منتخبات قوية قادرة على المنافسة في الاستحقاقات الخارجية.

وأشار البحر إلى أن المشاركة المرتقبة في دولية التشيك لمنتخبي الناشئين والشباب من 28 مايو إلى الأول من يونيو المقبل تندرج ضمن خطة الاتحاد للارتقاء بمستوى اللاعبين في فئتي الناشئين والشباب، خاصة إثر النتائج الجيدة التي تحققت في المشاركات الدولية السابقة، والتي قادتهم إلى رفع تصنيفهم الدولي، بالإضافة إلى تعزيز رصيد نقاطهم في سلم الترتيب العالمي، والاحتكاك مع لاعبي المنتخبات العالمية.

وقال إن الاستعدادات الأسبوعية للاعبين واللاعبات، والمشاركات المختلفة في البطولات المحلية والخارجية، تسهم بشكل كبير في تجهيزهم للاستحقاقات المقررة، لإظهار أفضل المستويات التي تحقق التطلعات الكبيرة بالوصول إلى النتائج المشرفة.

وأضاف أحمد البحر أن التنسيق بين اتحاد الإمارات لكرة الطاولة مع الاتحاد الدولي للعبة لاستضافة إحدى جولات كأس العالم لفئتي الشباب والناشئين في أكتوبر المقبل، بالتزامن مع احتفال الاتحاد بيوبيله الذهبي، بمناسبة مرور 50 عاماً على إشهاره في أكتوبر 1973.

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