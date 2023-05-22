الإمارات في المجموعة الأولى بتصفيات «آسيوية اليد»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أسفرت قرعة التصفيات الآسيوية لكرة اليد المؤهلة لأولمبياد «باريس 2024» عن وقوع منتخبنا الوطني للرجال في المجموعة الأولى مع منتخبات قطر والسعودية وكوريا الجنوبية والهند والصين، وضمت المجموعة الثانية كلاً من البحرين وإيران والكويت وأوزبكستان واليابان وكازاخستان، وتقام التصفيات في الدوحة من 18 إلى 28 أكتوبر المقبل، ويتأهل صاحب المركز الأول في التصفيات مباشرة إلى الأولمبياد، بينما يحصل صاحبا المركزين الثاني والثالث على فرصة دخول ملحق مؤهل للنهائيات.

وكان اتحاد اليد تعاقد مع الفرنسي دانيلو برستوفاك ليقود المنتخب خلال المرحلة المقبلة والتي تمتد حتى 2024، كما تم تشكيل الجهازين الفني والإداري للمنتخب وضم سعيد راشد مدرب حراس المرمى وخميس السويدي مديراً للمنتخب ونور الدين محلل أداء.

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