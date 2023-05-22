شباب الأهلي بطل دوري الكاراتيه

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

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توج فريق شباب الأهلي، بطلاً لدوري الإمارات للكاراتيه العام لمسابقة فرق «الكوميتيه» لموسم 2022 ـ 2023، والتي أسدل الستار على منافساتها المثيرة في صالة النادي، والتي اشتملت على فئات الأشبال والفتيات والناشئين والناشئات والشباب والآنسات والرجال والسيدات، وبمشاركة 195 لاعباً ولاعبة، مثلوا 9 أندية، شباب الأهلي، والشارقة، والشارقة لرياضة المرأة، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، واتحاد كلباء، والذيد، وفلج المعلا، والفجيرة للفنون القتالية، وأكاديمية منتور الرياضية. وحصل فريق شباب الأهلي، على درع الدوري العام بعدما حصل على ألقاب فئات الأشبال والفتيات والناشئين والناشئات والآنسات والسيدات، وحل الشارقة ثانياً بعدما فاز بدرعي الشباب والرجال.

حضر مراسم التتويج، راشد عبدالمجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه، والمهندس حميد شامس الأمين العام للاتحاد.

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