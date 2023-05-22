«دوماس» بطل كأس الوثبة في مضمار تاجلياكوزو

المصدر: إيطاليا - البيان

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توج «دوماس»، و«إلينو ديتركسنتا» أبطالاً لسباقي كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة، اللذين أقيما عصر «السبت»، بمضمار تاجلياكوزو الإيطالي، برعاية النسخة الـ15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتأتي إقامة المهرجان تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي، تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وفاز بالسباق الأول لمسافة 1600 متر البالغة جائزته 6,050 يورو، والذي شاركت فيه 6 من الخيول في سن ثلاث سنوات فقط، الجواد «إلينو ديتركسنتا» للفيرو ميريو، بإشراف ماسيميليانو ناردوزي، وقيادة جيرماتنو ماسيللي، متفوقاً بفارق 2,75 طول عن «إليدورا» لكلوديا دي كابريلا، بإشراف ماسيميليانو ناردوزي، وقيادة اندريا فيللي، وسجل البطل زمناً قدره 1:56:30 دقيقة.

وبفارق 6,5 أطوال اكتسح الجواد «دوماس» للمالك والمدرب كريستيان ميتيني، وقيادة مارسيللو بيللي، منافسيه في السباق الثاني لمسافة 1600 متر البالغة جائزته 6,050 يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، ومسجلاً زمناً قدره 1:53:80 دقيقة. وجاء في المركز الثاني «ديامنتيد اتركسنتا» للمالك الفيرو ميرو، بإشراف ماسيميليانو ناردوزي.

وانطلق المهرجان في نسخته الجديدة 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

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