جوجيتسو الإمارات يتصدر «الجائزة الكبرى» بتايلاند

المصدر: بانكوك - البيان

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حصد نجوم ونجمات منتخبنا الوطني للجوجيتسو 5 ميداليات جديدة في اليوم الثاني من منافسات بطولة الجائزة الكبرى في تايلاند، بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزية، وتصدروا البطولة رافعين رصيدهم إلى 20 ميدالية متفوقين على منتخب الدولة المنظمة للبطولة وتوج بالذهب كل من فيصل الكتبي في وزن 94 كيلوغراماً، وشمّا الكلباني في وزن 63 كيلوغراماً، فيما أحرز الفضيتين كل من سعيد الكبيسي في وزن 85 كيلوغراماً، وعبدالله الكبيسي في وزن 94 كيلوغراماً، ونال هزاع فرحان برونزية وزن 94 كيلوغراماً.

تطور

وثمّن عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو إنجاز الأبطال والبطلات في البطولة، مشيراً إلى أنها كانت فرصة مميزة لقياس مؤشر التطور في أداء اللاعبين واللاعبات قبل المشاركة في بطولة العالم بمنغوليا، ودورة الألعاب الآسيوية في الصين، وقال: البذرة الطيبة التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في هذا المشروع، ويتابعها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بدأت تؤتي ثمارها وتنضج، وخصوصاً أن هدف المنتخب الدائم هو صعود منصات التتويج والفوز بالمركز الأول. وطالب رئيس الاتحاد، اللاعبين واللاعبات والجهاز الفني بالمزيد من العمل والتركيز في المرحلة المقبلة من أجل الحفاظ على الصدارة العالمية والقارية.

تألق

وأشاد فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتألق اللافت لأبطال المنتخب ونجاحهم في حصد عدد كبير من الميداليات، منوهاً بأن عدد اللاعبين الذين شاركوا مع المنتخب بلغ 24 لاعباً ولاعبة والحصيلة النهائية للميداليات بلغت 20 ميدالية وأن هذه الأرقام تعكس أهمية الإنجاز.

مكاسب

وأوضح ياسر القبيسي، إداري المنتخب أن المشاركة في بطولة الجائزة الكبرى حققت العديد من المكاسب المهمة على صعيد قياس مؤشرات أداء اللاعبين واللاعبات، قبل خوض الاستحقاقات المهمة المقبلة، منوهاً بكفاءة خطط واستراتيجيات الاتحاد في اختيار البطولات التي تضمن الاستفادة من أفضل فرص الاحتكاك مع نخبة اللاعبين العالميين.

دعم

وقال البطل فيصل الكتبي الذي أحرز الميدالية الذهبية عن وزن 94 كلغم: أهدي الإنجاز إلى دولة الإمارات قيادة وشعباً، وأؤكد أن الإنجازات تأتي ثمرة الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة وجهود الاتحاد برئاسة عبدالمنعم الهاشمي وأسرة الجوجيتسو التي تضعنا على السكة الصحيحة في مشوار المضي على درب تحقيق البطولات وتعزيز الريادة العالمية لجوجيتسو الإمارات.

وقالت شمّا الكلباني التي حصدت ذهبية وزن 63 كلغم: يمثّل الإنجاز حافزاً كبيراً لي لمواصلة العمل الجاد خصوصاً في بطولة العالم ودورة الألعاب الآسيوية في الصين، كما أضافت لي المشاركة الدولية رصيداً جديداً من الخبرات الفنية، وتمكنت بفضل توجيهات المدربين ودعم الزملاء من تجاوز العديد من التحديات والوصول إلى منصة التتويج.

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