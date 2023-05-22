خسارة مفاجئة لسالم عبد الرحمن في «الشارقة ماسترز للشطرنج»

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

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تلقى سالم عبد الرحمن لاعب منتخبنا الوطني، خسارته الأولى في بطولة الشارقة ماسترز الدولية للشطرنج، أول من أمس، وجاءت في الجولة الرابعة أمام الأستاذ الدولي الكبير الروسي كوفاليف فلاديسلاف، في مباراة سيطر فيها «الفتى الذهبي» على مجرياتها، إلا أنه أضاع فرصة الفوز في اللحظات الحاسمة، ليتجمد رصيده عند نقطتين من 4 جولات، وتصدر 8 لاعبين جدول الترتيب العام بـ 3 نقاط، هم راميشبابو براغناندا، والإيراني محمد طباطبايي، والصينية وينجون، والهندي نهال سارين، والأمريكي سيفيان صاموئيل، والروسي كوفاليف فلاديسلاف، والهندي آريان تشوبرا، والأرميني مارتروسيان.

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