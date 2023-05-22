محمد الحساني بطل سباق دبي للجري الثلجي

المصدر: دبي - البيان

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فاز العدّاء الإماراتي محمد الحساني بلقب النسخة الرابعة من سباق دبي للجري الثلجي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، والذي ينظمه مجلس دبي الرياضي وشركة ماجد الفطيم سنوياً، في قاعة سكي دبي الثلجية بمول الإمارات، وأنهى الحساني سباق 5 كيلومترات في زمن 19:19 دقيقة متغلباً على حامل اللقب الكيني فليكس مات الذي حل ثانياً بزمن 21:54 دقيقة، وجاء البحريني خالد بوجيري ثالثاً محققاً 24:06 دقيقة.

واحتفظت الكينية آن وانجوهي بلقب سباق السيدات لمسافة 5 كيلومترات محققة 28:41 دقيقة محطمة رقمها السابق بعشر دقائق، تلتها الرومانية جابريلا فاتو بالمركز الثاني في 30:25 دقيقة، ثم الأسترالية لوسي مورتون في 32:36 دقيقة.

تنظيم

يأتي تنظيم الحدث في إطار الفعاليات المتميزة وشكل السباق إضافة محورية في تعزيز جاذبية دبي كوجهة مفضلة للرياضات الثلجية في المنطقة، بما تمتلكه من الإمكانات والمقومات والبنية التحتية المتطورة اللازمة لإنجاح مثل تلك الفعاليات الرياضية. وشهد الحدث مشاركة واسعة من جانب نخبة من العدائين بلغ عددهم أكثر من 600 عداء من 55 جنسية من داخل وخارج الدولة، ضمن فئتين ولمسافة 3 و5 كيلومترات.

تتويج

وقام سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى، بحضور ناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام المجلس، وإيجنيس لحود، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم للتسلية والترفيه والسينما، ومحمد العطري، نائب رئيس مشاريع الثلج العالمية بالمجموعة.

ورحّب سعيد حارب بالعدائين والعداءات المشاركين في الحدث من المحترفين والهواة ومن مختلف الأعمار والجنسيات من داخل وخارج الدولة، والذين يحرصون على المشاركة في السباق الفريد الذي يعكس مكانة الرياضة في مجتمع دبي في ضوء ما توليه القيادة الرشيدة من دعم للرياضة وحرص على تشجيع المجتمع بكل فئاته على ممارستها وتبنيها أسلوباً للحياة.

وقال: تعد الرياضات الجليدية من الرياضات الأساسية في الأجندة السنوية لمجلس دبي الرياضي حيث يحرص المجلس على التعاون مع مختلف الجهات لتنظيم المزيد من هذه الأحداث التي تستهدف إشراك المواطنين والمقيمين وحتى الزوار، في منافساتها، كذلك الاهتمام بمشاركة أصحاب الهمم الذين يحظون باهتمام خاص في ناحية التشجيع على ممارسة الرياضات المختلفة، كما يحرص مجلس دبي الرياضي على تعزيز التنوع في الفعاليات الرياضية من أجل توفير الفرصة للجميع في دبي لممارسة الرياضات التي يفضلونها، ولا شك في أن الرياضات الثلجية أصبح لها اليوم مكانتها المميزة، ومن أبرزها سباق الجري الثلجي بفضل التعاون المثمر مع شركة ماجد الفطيم.

نتائج

وأسفرت نتائج سباق 3 كيلومترات للرجال عن فوز ريتش زيلينسكي بالمركز الأول، تلاه فلاديمير جورباتشوف في المركز الثاني، وحل الإماراتي يعقوب عبدالله العسماوي في المركز الثالث، وفي سباق 3 كيلومترات لفئة السيدات فازت كاريس براون بالمركز الأول، تلتها أولجا بيلوكالوفا في المركز الثاني، وحلت آنا ياشكيكوفا في المركز الثالث.وفي سباق الفِرَق، فاز فريق «بلوك 20» بالمركز الأول محققاً 53:59 دقيقة، تلاه فريق «دازلرز» بزمن 1:18:33 ساعة، ثم «ديزرت ستورم» بزمن 1:24:24 ساعة.

تجربة فريدة

ويسهم الحدث السنوي الذي انطلق من دبي في 2020، في تعزيز السياحة الرياضية في دبي من خلال توفير تجربة فريدة وغير مسبوقة لممارسة رياضة الجري على الثلج داخل قاعة مغلقة تصل درجة حرارتها إلى 4 درجات تحت الصفر، وفي أجواء مميزة تسهم في تشجيع المشاركين على خوض المنافسة.

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