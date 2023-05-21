ختام بطولة الإمارات للتجديف الحديث بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت أمس الجولة الختامية السادسة من بطولة الإمارات للتجديف الحديث، والتي أقيمت على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، وشهدت مشاركة قوية، وتفوقاً لأندية ومدارس التجديف الحديث في الدولة، عبر البطولة التي أقيمت على مدار يوم، بمشاركة وصلت إلى 73 متسابقاً ومتسابقة في فئات البطولة الـ 15، وهي البطولة التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وجاءت أولى فئات اليوم، فردي ناشئين 16 سنة، كي تهدي لنادي الحمرية المراكز الثلاثة الأولى، بفوز حمد عامر وزايد الشامسي وسلطان الشامسي، وفي فئة فردي شباب تحت 18 سنة، حقق الحمرية أيضاً الثلاثة مراكز الأولى، بفوز كل من علي الحمادي ومحمد الكعبي ودياب العوضي، وفي فئة ثنائي مزوج ناشئات، حقق المركز الأول أكاديمية أبوظبي البحرية بفوز ماريسا كارتباور وكريستي ماكنزي، وفي فئة فردي رجال، حقق المركز الأول والثاني من أكاديمية أبوظبي، ميلوش وإبراهيم مراغي.

فوز

وفي منافسات فئة فردي رجال أقل من 23 سنة، حقق المركز الأول من الحمرية عمار البلوشي، وفي فئة ثنائي مزدوج شباب، سيطر نادي الحمرية على المراكز الثلاثة الأولى، بفوز حمد وسلطان الشامسي، وزايد الشامسي وعلي الحمادي، وإسماعيل إبراهيم ومحمد الكعبي، وفي فئة فردي ناشئات، حقق المركز الأول مودة محمد من الحمرية. وعبر ثنائي مزدوج رجال، حل أولاً من أكاديمية أبوظبي ميلوش وإبراهيم مراغي، وفي فئة فردي سيدات، حقق المركز الأول من الحمرية سارة الأجنف.

وفي فئة زوجي رجال أقل من 23 سنة، حقق المركز الأول سيف المنصوري وعمار البلوشي، وفي رباعي سيدات، حقق المركز الأول من أكاديمية أبوظبي، إلينا وفوكسو ووفاء وعهود. وفي فئة رباعي ميكس، حقق من الحمرية حمد المطروشي وسيف الشامسي وعزيزة وسارة الأجنف المركز الأول. وفي فئة ثنائي مزدوج سيدات، حقق المركز الأول من أبوظبي، فوكسو وعهود، وفي فئة رباعي رجال، حقق المركز الأول حمد وخميس ومجدي وسعيد جمال من الحمرية.

تكريم

كرم الفائزين في الختام، سالم الرميثي مدير عام النادي، والكابتن سيف المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، وخليفة السويدي رئيس أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية.

ووجّه الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، الشكر إلى نادي أبوظبي للرياضات البحرية، على استضافة الجولة الختامية من البطولة، وتقديمها في صورة جميلة ومتميزة، وقال: دائماً ما يقدم نادي أبوظبي صورة جميلة في استضافة وتنظيم بطولات التجديف الحديث، وشهدنا هذا الموسم تنظيم النادي لثلاث جولات من أصل ست، بالإضافة إلى إقامة الجولة الافتتاحية من البطولة هنا في ديسمبر، والآن الجولة الختامية في مايو.

كما أكد سالم الرميثي مدير عام النادي، أن البطولة التي تنظم على مستوى الإمارات، تهدف إلى تقديم الفرصة للبحارة والمتسابقين، للتجهيز والإعداد من أجل البطولات العالمية للتجديف والمنافسات الأولمبية، التي تهدف الأندية والاتحاد إلى المنافسة من خلالها على الميداليات والمراكز الأولى

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