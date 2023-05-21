منافسات قوية في سباقات الهجن بالذيد

المصدر: الذيد- البيان

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شهدت سباقات الهجن لسن الفطامين في ميدان الذيد،والتي تقام بمكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، منافسات قوية، ينظم الحدث نادي الشارقة لسباقات الهجن.

وتضمنت المنافسات إقامة 20 شوطاً لسن الفطامين لهجن أبناء القبائل، لمسافة 1500 متر، وتصدر «الشاهينية»«وقاصد» لـنصر الكتبي الشوطين الأول والثاني، وحقق «خيال» لـ محمد حميدي المركز الأول، بالشوط الثالث/ فيما تصدر«الشبابي» لـ راشد القمزي الشوط الرابع و«الجوري» لـطناف القايدي، الشوط الخامس، و«شاهين» لـ عبدالله الخاصوني، الشوط السادس،و«الحذرة» لـ فيصل الطنيجي، الشوط السابع، و«مشغل» لـ فيصل الطنيجي، الشوط الثامن،و«الشاهينية» لـ محمد سعيد الكتبي، الشوط التاسع، و«هملول» لـ حمد أبورويس، الشوط العاشر،و«كيف» لـ عبدالعزيز راشد الطنيجي،الشوط 11،و«الشبابي» لـ عبدالعزيز راشد الطنيجي، الشوط 12،و«الشاهينية» لـ حميد راشد الغفلي، الشوط 13،و«شاهين» لـ محمد راشد الكتبي، الشوط 14 محققاً «أفضل توقيت» بزمن قدره 2:5:56 دقيقة،و«مهمة» لـ محمد راشد الخاصوني، الشوط 15،و«شاهين» لـ حميد الغفلي، الشوط 16.

وفي أشواط الصعوب حقق«الشامخة» لـ محمد خليفة الكتبي، لقب الشوط 17،و«هملول» لـ عبدالله الخاصوني،صدارة الشوط 18،و«شواهين» لـ سالم متعب الكتبي، الشوط 19،«الذيب» لـ حمد سلطان علي الحافري، المركز الأول بالشوط 20.

6 أشواط

من جانب آخر، أقيمت أول من أمس، منافسات سباق الهجن لسن الفطامين بميدان الراشدية بمنطقة البطائح، وتضمنت المنافسات إقامة 6 أشواط لسن الفطامين لهجن أبناء القبائل، لمسافة 1500 متر، وأسفرت النتائج عن صدارة «هملولة» لـ محمد عبدالله الكتبي، الشوط الأول بزمن 2:28:78 دقيقة «افضل توقيت»،فيما تصدر «شاهين» لسعيد بن شميل الكتبي،الشوط الثاني، وكل من «هملولة»، و «هملول» لمحمد بن شميل الكتبي، الأشواط من الثالث للسادس.

وأكد مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، أن منافسات سباق سن الفطامين الذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة،هو استمرار لاهتمام سموه برياضة سباق الهجن، ما ساهم في إحداث نقلة نوعية وتطورات تمت إضافتها خلال الأعوام السابقة، حيث إن السباق إضافة كبيرة للمهرجانات والسباقات السنوية التي ينظمها نادي الشارقة لسباقات الهجن، موضحاً أن المنافسات شهدت مشاركة كبيرة من ملاك الهجن من أبناء القبائل من كافة مناطق الإمارات ودول مجلس التعاون.

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