خورفكان بطل كأس رئيس الدولة للأشبال والناشئين للجودو

المصدر: أبوظبي - البيان

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توج نادي خورفكان الرياضي بلقب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة السنوية للجودو لموسم 2022 - 2023 لفئتي الأشبال والناشئين، التي أقيمت أول من أمس بصالة نادي اتحاد كلباء بالمنطقة الشرقية تحت رعاية محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، وذلك بمشاركة 200 لاعب من فئتي الأشبال والناشئين، وجاء تتويج الفريق الذهبي بحصوله على 18 ميدالية ملونة على مستوى فئة الأشبال، منها 6 ميداليات ذهبية و5 فضيات و3 برونزيات و4 ميداليات للمركز الرابع، فيما حل فريق نادي الشارقة الرياضي في المركز الثاني، ونادي الفجيرة للفنون القتالية ثالثاً، ثم الشارقة للدفاع عن النفس في المركز الرابع، واتحاد كلباء خامساً.

وعلى مستوى الناشئين جاء تتويج فريق نادي خورفكان الذهبي للجودو برصيد 7 ميداليات، منها 3 ميداليات ذهبية و4 برونزيات، وحل في المركز الثاني فريق الفجيرة للفنون القتالية، وفي المركز الثالث فريق نادي الشارقة الرياضي، ثم اتحاد كلباء رابعاً، ونادي الشارقة للدفاع عن النفس، ثم نادي النصر.

تتويج

وفي ختام البطولة التي أحسن نادي اتحاد كلباء الرياضي تنظيمها تم تبادل الدروع التذكارية وتتويج الأبطال، بحضور محمد جاسم السجواني، أمين السر المساعد للاتحاد، وعيسى موسى بن هويدن، رئيس لجنة الأندية ومراكز الجودو بالمنطقتين الشرقية والشمالية باتحاد الجودو، وسالم النقبي، رئيس نادي خورفكان، وعمر بن حنيفة، رئيس اللجنة المؤقتة لنادي اتحاد كلباء، وعبدالله زينل، مشرف الألعاب الفردية في خورفكان، وعلي عبيد، مشرف الألعاب الفردية في نادي اتحاد كلباء، وشعبان السيد، المدير الفني للاتحاد.

وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، بالمستوى الفني المتميز الذي خرجت به البطولة الغالية من كل النواحي، مهنئاً نادي خورفكان بطفرته الفنية الرائعة التي ترجمها قطاع المراحل العمرية بفوز مثير استحق الإشادة، على أمل أن يكون حافزاً لكل الأندية في الموسم الجديد الذي استعد له الاتحاد في ثوب جديد، متمنياً التوفيق لكل الأندية، وشكر مجلس الشارقة الرياضي ونادي اتحاد كلباء الرياضي على حسن الاستضافة.

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