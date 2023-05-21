الأردني علي القيسي يحافظ على لقب «الريشة» في «محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان

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حافظ البطل الأردني علي القيسي على لقب وزن الريشة في النسخة الدولية 42 من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، بالفوز على الكندي جيس أرنيت، فيما توج الإيراني أمير فضلي بلقب وزن المتوسط ضمن النسخة نفسها. وتقام البطولة بصالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، بتنظيم بالمز الرياضية، وسط حضور كبير من نجوم ومحبي اللعبة.

وكسب القيسي الرهان أمام خصمه أرنيت، وأحرز اللقب للمرة الثانية على التوالي، في النزال الثالث الفاصل بينهما، بعد قتال قوي ومثير حسم بقرار الحكام بعد 5 جولات.

حضر المنافسات الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان، فيما توج الأبطال عبدالمنعم الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة رئيس الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، برفقة محمد بن دلموج الظاهري، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة باتحاد الجوجيتسو، وصالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومحمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وطارق المهيري، المدير التنفيذي للاتحادين الإماراتي والآسيوي للمواي تاي الأمين العام للاتحاد العربي، وفؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة.

نتائج

وشهدت نتائج النزالات فوز التركي أتيلا كماز على الكرواتي كارلو كابوت بالإخضاع في وزن الخفيف، والبرازيلي أليكس داسيلفا على القيرغستاني علي مشاربوف بالضربة القاضية في وزن الحر، وشهد نزال السيدات فوز السويدية ألين أبوبرج على الصينية دينغ مياو بالضربة القاضية الفنية في وزن الحر.

وأعرب محمد بن دلموج الظاهري عن سعادته بنجاح النسختين العربية الدولية من بطولة «محاربي الإمارات» على المستويين التنظيمي والفني، ذاكراً أن النجاح يؤكد تطور البطولة التي جذبت نخبة الأبطال من العالم، إضافة إلى زيادة المتابعين لها في الإمارات والمنطقة.

وأكد فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن ما تحقق من نجاح في النسخة الحالية للبطولة يزيد من الضغط على فريق العمل للبحث عن الأفضل في النسخ المقبلة.

وأعرب علي القيسي عن سعادته باحتفاظه بلقب النسخة الدولية من البطولة، مؤكداً أن النزال مع البطل الكندي جيس أرنيت كان صعباً ومن أقوى النزالات التي خاضها في مسيرته، وقال: كانت لدي القدرة على حسم النزال مبكراً، لكن رغبة الجماهير في الاستمتاع بالمنافسات جعلتنا نستمر لوقت أطول. وأوضح أنه تعرض لكسر في يده خلال النزالات، لكنه قرر التحامل على نفسه ومواصلة المنافسة.

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