الإمارات تحصد برونزية "دفع الجلة" في البطولة العربية

المصدر: وام

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فاز فيصل محبوب لاعب منتخبنا الوطني ببرونزية "دفع الجلة" في البطولة العربية لألعاب القوى لأقل من 23 سنة، والتي تستضيفها تونس من 20 إلى 24 مايو.

وتشهد البطولة مشاركة 216 رياضياً من 17 دولة هي الإمارات، تونس، الجزائر، قطر، السعودية، العراق، عمان، البحرين، الكويت، اليمن، مصر، لبنان، جيبوتي، الصومال، المغرب، السودان، وليبيا.

وكان الاتحاد الدولي لألعاب القوى قرر إدراج البطولة العربية ضمن رزنامته الدولية 2023، لتصبح من بين المسابقات التي تحتسب نتائجها ضمن الترتيب العالمي للرياضيين.

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