فريق الحمرية لألعاب القوى يفوز ببطولة غرب آسيا فى تايلاند

المصدر: وام

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حصد فريق الحمرية لألعاب القوى فضية، بطولة غرب آسيا التي تحتضنها تايلاند خلال الفترة من 19 حتى 22 مايو الجاري حيث فازلاعب الفريق جاسم سعيد العبدولي بالميدالية الفضية والمركز الثاني على مستوى غرب آسيا مهديا القيادة الرشيدة ومنتخبنا الوطني هذا الإنجازً في مشاركته الأولى بالبطولة.

وعبر صاحب الفضية عن سعادته بهذا الإنجاز التاريخي مؤكدا أنه يبرز العمل الكبير الذي يقوم به اتحاد الإمارات للخماسي الحديث برئاسة الدكتورة هدى المطروشي مشيدا بالمساهمة الفعالة لنادي الحمرية الثقافي الرياضي في ظهوره وتمثيله منتخب الإمارات موجها شكره لمجلس إدارة النادي برئاسة سعادة جمعة الشامسي ومشرف فريق ألعاب القوى ثامر الشامسي ومدرب الفريق جاسم درويش

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