"دوماس" و"إلينو" يتوّجان بكأس "الوثبة ستاليونز" للخيول العربية الأصيلة في إيطاليا

المصدر: وام

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توج "دوماس"، و"إلينو ديتركسنتا" بلقبي سباقي كأس "الوثبة ستاليونز" للخيول العربية الأصيلة، عصر أمس، بمضمار "تاجلياكوزو " الإيطالي، برعاية النسخة الـ 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

يأتي إقامة المهرجان تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي، تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

يتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس "الوثبة ستاليونز"، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وتوّج بالسباق الأول لمسافة 1600 متر البالغ جائزته 6,050 يورو، الذي شاركت فيه 6 من الخيول في سن ثلاث سنوات، الجواد "إلينو ديتركسنتا" للفيرو ميريو، بإشراف ماسيميليانو ناردوزي، وقيادة جيرماتنو ماسيللي.

و جاء التفوق بفارق 2,75 طول عن «إليدورا» لكلوديا دي كابريلا، بإشراف ماسيميليانو ناردوزي، وقيادة اندريا فيللي، وسجل البطل زمناً وقدره 1:56:30 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «إلدا» لستيفانو ميتيني، وبإشراف نفس المالك، وبقيادة ساندرو جيسا.

و فاز الجواد «دوماس» للمالك والمدرب كريستيان ميتيني، وقيادة مارسيللو بيللي، على منافسيه في السباق الثاني لمسافة 1600 متر البالغ جائزته 6,050 يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، بفارق 6,5 طول، مسجلاً زمناً قدره 1:53:80 دقيقة.

وجاء في المركز الثاني «ديامنتيد اتركسنتا» للمالك الفيرو ميرو، بإشراف ماسيميليانو ناردوزي، وقيادة اندريا فيللي، فيما جاء في المركز الثالث “القائد" للمالك النجيفي ريسنج، بإشراف اندو بوتي، وبقيادة عبد الله الرحراس.

كان المهرجان قد انطلق في نسخته الجديدة في 11 يناير الماضي وتمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة منها سباقات للفئات الأولى والفئة الثانية والثالثة.

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