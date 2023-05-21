جودو خورفكان يتوج بطلا لكأس رئيس الدولة للأشبال والناشئين

المصدر: وام

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توج نادي خورفكان بطلا لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للجودو لموسم 2022 -2023 لفئتي الاشبال والناشئين، وذلك عقب المنافسات التي أقيمت أمس السبت بصالة نادي اتحاد كلباء بالمنطقة الشرقية، ونظمها اتحاد الإمارات للجودو بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي بمشاركة 200 لاعب من فئتي الناشئين والأشبال.

وجاء تتويج فريق نادي خورفكان بحصوله على 18 ميدالية ملونة على مستوى فئة الاشبال تنوعت ما بين 6 ذهبيات، و5 فضيات، و3 برونزيات، و4 ميداليات لأصحاب المركز الرابع.

وجاء فريق نادي الشارقة الرياضي ثانيا، ونادي الفجيرة للفنون القتالية ثالثا، ثم الشارقة للدفاع عن النفس رابعا، واتحاد كلباء خامسا.

وعلى مستوى الناشئين توج نادي خورفكان باللقب بعدما أحرز لاعبوه 7 ميداليات ملونة، تنوعت ما بين 3 ذهبيات، و4 برونزيات، وجاء ثانيا فريق الفجيرة للفنون القتالية، وثالثا نادي الشارقة الرياضي، و اتحاد كلباء رابعا، ونادي الشارقة للدفاع عن النفس خامسا، و نادي النصر سادسا.

وتوج الأبطال محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد للاتحاد وعيسى موسي بن هويدن رئيس لجنة الأندية، ومراكز الجودو بالمنطقتين الشرقية والشمالية باتحاد الجودو، وسالم النقبي رئيس نادي خورفكان،وعمر بن حنيفة رئيس اللجنة المؤقتة لنادي اتحاد كلباء، وعبدالله زينل مشرف الألعاب الفردية في خورفكان، وعلي عبيد مشرف الألعاب الفردية في نادي اتحاد كلباء.

وأشاد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو بالمستوى الفني الذي ظهرت عليه منافسات البطولة، مؤكدا انها نتاج للعمل المميز في قطاع المراحل السنية بالأندية.

وأضاف :" نأمل أن تكون هذه المشاركات الناجحة دافعا لمزيد من العطاء في الفترة المقبلة، وقبل انطلاقة الموسم الجديد الذي يستعد له الاتحاد لاطلاقه في حله جديدة.

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