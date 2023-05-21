محمد الشرقي يستقبل اللجنة المنظمة لمونديال المبارزة للسيدات ويشيد بنتائجها

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، اللجنة المنظمة لمونديال المبارزة للسيدات لسلاح الأيبيه ، بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات والاتحادين العربي والآسيوي للمبارزة.

واستمع سموّه خلال اللقاء إلى أهداف البطولة التي نُظمت في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة خلال الفترة من 19 - 21 مايو الجاري، بتنظيم اتحاد الإمارات للمبارزة ونادي الفجيرة للفنون القتالية، واستقطبت أبرز لاعبات المبارزة من 48 دولة حول العالم.

وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة، ضرورة استمرار الرياضيات ذات الأولوية في الدولة ودعم حضورها وإبرازها عالميًا، منوّهًا إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لكافة أنواع لألعاب القتالية، إسهامًا في دعم رؤية الرياضة الإماراتية، والارتقاء بمؤشراتها التنافسية في المحافل الرياضية الدولية.

وأشاد سموّه، بمستوى تنظيم واستضافة البطولة، وأثره في تعزيز السمعة الرياضية الرفيعة لإمارة الفجيرة في الأوساط الرياضية العالمية، ودوره الإيجابي في تحقيق رؤية دولة الإمارات، وتوجّهاتها المستقبلية في قطاع الرياضة عامة.

وقدّم أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة، الشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة، لدعمه المستمر لرياضات الألعاب القتالية في الإمارة، واهتمام سموّه بتطوير ألعابها وتحقيق أفضل النتائج فيها.

حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعبدالمنعم الحسيني نائب رئيس الاتحاد الدولي للمبارزة.



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