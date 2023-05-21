15 ميدالية لـ «جوجيتسو الإمارات» بالجائزة الكبرى في تايلاند

المصدر: بانكوك - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يواصل المنتخب الوطني للجوجيتسو برعاية شركة «مبادلة للاستثمار» مسيرته الناجحة على الساحة الدولية، حيث نجح نجومه أمس في تحقيق 15 ميدالية ملونة دشّنوا بها مشوارهم في بطولة الجائزة الكبرى للجوجيتسو التي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك.

وتنوعت الميداليات التي تحققت بين 7 ذهبيات و5 فضيات و3 برونزيات ونجح في حصد الذهب في اليوم الأول من المنافسات كل من بلقيس الهاشمي في وزن 45 كيلو غراماً، وحمدة الشكيلي في وزن 48 كيلو غراماً، وأسماء الحوسني في وزن 52 كيلو غراماً، وشمسة العامري في وزن 57 كيلو غراماً، وذياب النعيمي في وزن 56 كيلو غراماً، وخالد الشحي في وزن 62 كيلو غراماً، ومحمد علي السويدي في وزن 69 كيلو غراماً، فيما توّج بالميداليات الفضية كل من عائشة الشامسي في وزن 45 كيلو غراماً، وحصة الشامسي في وزن 52 كيلو غراماً، وعمر السويدي في وزن 56 كيلو غراماً، وفهد الحمادي في وزن 69 كيلو غراماً، ومهدي العولقي في وزن 77 كيلو غراماً، بينما حققت سارة الحمادي برونزية وزن 48 كيلو غراماً، ومحمد العولقي برونزية وزن 77 كيلو غراماً، وسلطان جبر برونزية وزن 69 كيلو غراماً.

إشادة

وأشاد مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو بأداء لاعبي ولاعبات المنتخب الذين نجحوا في اعتلاء منصة التتويج، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو ثمرة العمل المتواصل والجهود الحثيثة للجهاز الفني واللاعبين وإستراتيجية الاتحاد في الاستثمار بقدراتهم ومواهبهم ووضع البرامج الكفيلة بالوصول بجوجيتسو الإمارات إلى منصات التتويج.

وقال: يتعامل أبناؤنا وبناتنا مع كل بطولة بأعلى درجات الاحترافية والمسؤولية، متمسكين بعقلية الفوز وترجمة تعليمات الجهاز الفني في إدارة النزالات بكفاءة عالية، انطلاقاً من إيمانهم بأن تمثيل الوطن في مختلف المحافل لابد وأن يترك البصمة تعكس النجاح والريادة العالمية.

وأوضح المنهالي أن تفوّق أبطال المنتخب ونجاحهم في تخطّي مجموعة من نخبة اللاعبين العالميين، يحقق الهدف من وراء المشاركة في مثل هذه البطولات، وهو التحضير الأمثل للاستحقاقات العالمية المقبلة وعلى رأسها بطولة العالم في منغوليا، ودورة الألعاب الآسيوية في الصين خلال الأشهر المقبلة.

تطور

وقال البرازيلي رامون ليموس مدرب المنتخب: لمسنا تطوراً ملحوظاً في أداء اللاعبين خلال البطولة، لا سيما أن برامج التدريب البدني المتبعة تلعب دوراً كبيراً في تحسين قدراتهم، ويعتبر الوصول إلى منصة التتويج حصاداً للاستعداد والتأهيل الجيد.

وأضاف ليموس: النتائج التي يحققها المنتخب في البطولات القارية والعالمية تعكس التطور المستمر والريادة العالمية المستحقة لجوجيتسو الإمارات، وفي كل بطولة نشارك بها نحرص على الدفع بعدد من المواهب الجديدة التي تبهرنا بأدائها وقدراتها على المنافسكل ذلك نتاج الإستراتيجية الناجحة للاتحاد في الكشف عن المواهب وصقل قدراتها.

جهود

وقال محمد السويدي الذي حقق ذهبية وزن 69 كغلم: فخور بتحقيق الميدالية الذهبية والوصول إلى منصة التتويج. بذلت جهوداً مضاعفة في البطولة وعاهدت نفسي على تعويض الفضية التي حققتها في باريس بذهبية بانكوك، ولا نزال في بداية الطريق وأمامنا الكثير من الاستحقاقات ولا حدود لأحلامنا في وجود جيل مميز من اللاعبين واللاعبات.

وقالت البطلة حمدة الشكيلي التي حققت ذهبية وزن 48 كيلو غراماً: سعيدة بتحقيق الإنجاز وعزف النشيد الوطني للدولة على منصة التتويج، وهو ثمرة ولمشاركة في العديد من المعسكرات والبطولات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز