«وسام الاستحقاق» تختتم موسم الغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تنتهي اليوم في ملاعب نادي العين للفروسية والرماية والغولف، بطولة «وسام الاستحقاق» للاعبين الهواة، بمشاركة 40 لاعباً ولاعبة من الرجال والسيدات، جنباً إلى جنب مع فرق المراحل السنية لكلا الجنسين، وتشهد مراسم الختام تتويج أبطال الموسم، وتصدر منافسات الرجال أمس رامي سماوي برصيد سبع ضربات، بعد جولة افتتاحية رائعة أنهى خلالها رامي مسلك نادي العين المكون من 18 حفرة بـ68 ضربة أهلته لحصد أربع ضربات تحت المعدل، أضافها إلى رصيد الضربتين تحت المعدل التي حققها في ثاني أيام البطولة معتلياً الصدارة.

وعلى صعيد السيدات، اعتلت انتصار ريتش الصدارة برصيد النقطتين، تليها أنكا ماتيو ولارا الشايب المتشاركتين المركز الثاني، فيما يقود الثنائي أيان دادابهوي وريان أحمد منافسات الناشئين بإجمالي ضربتين فوق المعدل.

إشادة

وأشاد اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف بالمستوى الفني الذي أظهره المشاركون خلال جولتي البطولة وثمن الروح العالية التي سادت أروقة البطولة والتي عكستها تقارب النتائج بفارق ضئيل من الضربات.

وأوضح أن اليوم الختامي سيشهد تغيراً بمواقع اللاعبين والمتأهلين لحصد جوائز البطولة والتي تمثل مسك ختام الموسم الذي شهد العديد من البطولات المحلية والخارجية، وثمن تعاون أندية الغولف لإنجاح الموسم.

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