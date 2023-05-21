صدارة رباعية لـ«الشارقة ماسترز للشطرنج»

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

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تصدر 4 لاعبين الجولة الثالثة منافسات النسخة السادسة من بطولة الشارقة ماسترز الدولية للشطرنج بـ2.5 نقطة لكل منهم وهم الهندي راميشبابو الملقب بـ«براغ» العالم «17 عاماً»، والإيراني محمد طبطبائي والصينية بطلة العالم للسيدات الأستاذة الدولية الكبيرة جو وينجون والموهبة الهندية نهال سارين، الذي حصل على لقب أستاذ كبير وهو في عمر الـ14 عاماً.

ينظم البطولة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وافتتح محمد تقي الكاتب الجولة الثالثة من بطولة الشارقة ماسترز الدولية بحضور حسين خوري رئيس نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية وسامي السفريني نائب رئيس الاتحاد العربي للشطرنج وإحسان توردالييف نائب رئيس اتحاد أوزبكستان للشطرنج وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

ومن أبرز النتائج ، تعادل سالم عبدالرحمن مع الأستاذ الدولي الكبير الكازاخستاني رينات جومابييف ليرفع رصيده إلى نقطتين ويستمر في ملاحقة المتصدرين، والصينية جو وينجون مع الهندي راميشبابو براغناندا، وحقق الإيراني أمين طبطبائي بطل النسخة الرابعة من بطولة الشارقة ماسترز فوزاً مستحقاً على الأستاذ الدولي الكبير الهندي سيثو رامان، وتمكن الأستاذ الدولي الكبير الإسباني أسيس هوبوليتو من الفوز على الأستاذ الدولي الكبير الأرميني صامويل ساهايان.

وفي بطولة التحدي ، حافظ السويدي الأستاذ الدولي الكبير سيفوك فيتالي على صدارته بالعلامة الكاملة بعد فوزه في الجولة الثالثة على الأوزبكي الأستاذ الاتحادي خومايون بيك مراتوف، فيما تعادل الكولومبي الأستاذ الدولي الكبير كريستيان كاميلو مع الأستاذ الاتحادي أديلارد باي من تايبي.

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