المصري أحمد سامي بطل «وزن الحر» في محاربي الإمارات

المصدر: أبوظبي- البيان

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فاز المصري أحمد سامي بالنزال الرئيس للنسخة العربية الـ 41 من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، والتي أقيمت بصالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس مساء أول من أمس، على حساب منافسه اللبناني محمد العسيلي في الجولة الأولى بالإستسلام في وزن الحر، فيما فاز الفلبيبني مارك غريغوري في النزال الرئيسي الثاني على العراقي حسين سالم، بالضربة القاضية في 5 ثوان بوزن الريشة.

وحضر المنافسات وتوج الفائزين الشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان، وشارك في التتويج فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة والرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية منظم الحدث والبرازيلي هينزو جريسي أسطورة الجوجيتسو والفنون القتالية.

‏‏استسلام

وفي بقية النزالات فاز الأردني جلال الدعجة على المصري محمود ماندو بالاستسلام في الجولة الثالثة بوزن الحر، والمغربي الياس بولايد على المصري خالد الفيومي بالاستسلام في وزن الريشة، والأردني يزيد حسين على السوري عبدالوهاب مشاركي في وزن الريشة، والفلسطيني مصطفى راضي على المغربي عصام الزلحاد في وزن الوسط، كما شهد نزال السيدات فوز اللبنانية أمينة هداية على التونسية منى فتوحي بقرار الحكام في وزن الحر.

من جانبه، أكد فؤاد درويش أن ما شهدته انطلاقة منافسات «محاربي الإمارات» في النسخة العربية من حضور جماهيري لافت في صالة الاتحاد آرينا، يؤكد مدى النجاح الذي وصلت إليه، ورغبة الجمهور في التواجد بمقر الحدث من أجل متابعته مباشرة.

مستوى احترافي

وأضاف: شهدت النسخة العربية ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى المنافسات بين جميع المقاتلين الأمر الذي يؤكد وصول البطولة إلى مستوى احترافي عال، وسط سمعة عالمية كبيرة، في ظل توافد مختلف النجوم على أبوظبي للمشاركة في النزالات ورغبة الكثيرين في الانضمام إلينا.

وعن ظهور أسماء جديدة من المقاتلين، أكد درويش أن قوة المنافسات على مدار النسخ الماضية، ساهمت في رغبة الكثير بالانضمام إلينا ما يعني ارتفاع وتيرة المنافسة وهو ما نرغب فيه من أجل الوصول إلى أعلى المستويات، لافتاً إلى أن العنصر النسائي قدم مستويات فنية رائعة في جميع النزالات الأمر الذي أبهر اللجنة المنظمة والحضور في الاتحاد آرينا.

بدوره أعرب المصري أحمد سامي عن سعادته بنيل لقب النزال الرئيسي في البطولة العربية من خلال ظهوره الثالث في الحدث، وتقدم البطل بالشكر إلى أبوظبي ومنظمة محاربي الإمارات التي منحت المقاتلين العرب، حسب قوله، فرصة إظهار مهاراتهم في الفنون القتالية.

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